S&P 500-Papier STERIS-Aktie: So viel hätte eine Investition in STERIS von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurde das STERIS-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die STERIS-Anteile bei 223.94 USD. Bei einem STERIS-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44.655 STERIS-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 208.79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’323.48 USD wert. Damit wäre die Investition um 6.77 Prozent gesunken.

Der Marktwert von STERIS betrug jüngst 20.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch