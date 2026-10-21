S&P 500-Papier STERIS-Aktie: So viel hätte eine Investition in STERIS von vor 3 Jahren abgeworfen

Die STERIS-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die STERIS-Aktie bei 217.05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die STERIS-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.461 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 103.75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 225.18 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3.75 Prozent angezogen.

Insgesamt war STERIS zuletzt 21.65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch