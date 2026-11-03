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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein State Street-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in State Street eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der State Street-Aktie statt. Der Schlusskurs der State Street-Aktie betrug an diesem Tag 116.69 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 85.697 State Street-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 169.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’509.38 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45.09 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von State Street betrug jüngst 46.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu State Street Corp.
Analysen zu State Street Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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