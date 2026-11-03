S&P 500-Papier State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein State Street-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der State Street-Aktie statt. Der Schlusskurs der State Street-Aktie betrug an diesem Tag 116.69 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 85.697 State Street-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 169.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’509.38 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45.09 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von State Street betrug jüngst 46.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch