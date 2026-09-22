S&P 500-Papier State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein State Street-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der State Street-Aktie statt. Zum Handelsende stand die State Street-Aktie an diesem Tag bei 83.15 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das State Street-Papier investiert hätte, befänden sich nun 120.265 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 184.40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’176.79 USD wert. Mit einer Performance von +121.77 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

State Street erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 50.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch