State Street Aktie 627419 / US8574771031
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Papier State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in State Street von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in State Street-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit State Street-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 68.59 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.458 State Street-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 262.04 USD, da sich der Wert eines State Street-Anteils am 28.09.2026 auf 179.73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 162.04 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von State Street bezifferte sich zuletzt auf 49.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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