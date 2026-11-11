S&P 500-Papier Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte eine Stanley Black Decker-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Stanley Black Decker-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Stanley Black Decker-Aktie an diesem Tag bei 190.29 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Stanley Black Decker-Aktie investierten, hätten nun 5.255 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 611.91 USD, da sich der Wert einer Stanley Black Decker-Aktie am 10.11.2026 auf 116.44 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 38.81 Prozent vermindert.

Stanley Black Decker war somit zuletzt am Markt 17.46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch