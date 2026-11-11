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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte eine Stanley Black Decker-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Stanley Black Decker-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren wurde das Stanley Black Decker-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Stanley Black Decker-Aktie an diesem Tag bei 190.29 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Stanley Black Decker-Aktie investierten, hätten nun 5.255 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 611.91 USD, da sich der Wert einer Stanley Black Decker-Aktie am 10.11.2026 auf 116.44 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 38.81 Prozent vermindert.
Stanley Black Decker war somit zuletzt am Markt 17.46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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