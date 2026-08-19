Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte eine Stanley Black Decker-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Stanley Black Decker-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 19.08.2021 wurde die Stanley Black Decker-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 189.68 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Stanley Black Decker-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.272 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Stanley Black Decker-Aktie auf 98.40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 518.77 USD wert. Damit wäre die Investition um 48.12 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Stanley Black Decker eine Marktkapitalisierung von 15.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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