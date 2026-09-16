S&P 500-Papier Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stanley Black Decker-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Stanley Black Decker-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 187.72 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Stanley Black Decker-Aktie investierten, hätten nun 53.271 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 4’718.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88.58 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52.81 Prozent verringert.

Stanley Black Decker wurde am Markt mit 13.41 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch