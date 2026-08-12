S&P 500-Papier Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stanley Black Decker von vor 3 Jahren abgeworfen

Stanley Black Decker-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 94.30 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.060 Stanley Black Decker-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 110.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 104.00 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 10.29 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Stanley Black Decker belief sich zuletzt auf 15.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch