S&P 500-Papier Southwest Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Southwest Airlines-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Am 23.10.2021 wurde die Southwest Airlines-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 47.63 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Southwest Airlines-Papier investiert hätte, befänden sich nun 209.952 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 42.03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’824.27 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 11.76 Prozent.

Der Marktwert von Southwest Airlines betrug jüngst 19.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch