S&P 500-Papier Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Southwest Airlines-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Southwest Airlines-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 29.08 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.439 Southwest Airlines-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 138.72 USD, da sich der Wert eines Southwest Airlines-Anteils am 17.09.2026 auf 40.34 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 38.72 Prozent gesteigert.

Southwest Airlines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch