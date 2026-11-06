S&P 500-Papier Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southwest Airlines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 06.11.2025 wurden Southwest Airlines-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Southwest Airlines-Papiers betrug an diesem Tag 31.51 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Southwest Airlines-Aktie investiert hat, hat nun 31.736 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 44.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’410.35 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41.03 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Southwest Airlines belief sich jüngst auf 22.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch