S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Southern von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Southern-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Southern-Papier letztlich bei 69.37 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Southern-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.442 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122.75 USD, da sich der Wert einer Southern-Aktie am 22.09.2026 auf 85.15 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +22.75 Prozent.

Der Börsenwert von Southern belief sich jüngst auf 98.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch