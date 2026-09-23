Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’927 -0.2%  SPI 19’756 -0.3%  Dow 51’606 -0.5%  DAX 25’432 -0.6%  Euro 0.9398 0.0%  EStoxx50 6’306 -0.3%  Gold 4’282 -1.7%  Bitcoin 69’721 -1.4%  Dollar 0.8251 0.6%  Öl 102.3 3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Zurich Insurance-Aktie
Spezialpharma im Höhenflug: Jetzt diese Aktien im Blick behalten
Airbnb-Aktie tiefer: Basler Grosser Rat will Registrierungspflicht für Airbnb-Wohnungen
Nach AMD-Rekord: Diese Aktien sind die nächsten Billionen-Kandidaten
Suche...

Southern Aktie 971500 / US8425871071

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Southern-Investment 23.09.2026 16:02:27

S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Southern von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Southern-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Southern
68.82 CHF -1.89%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde das Southern-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Southern-Papier letztlich bei 69.37 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Southern-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.442 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122.75 USD, da sich der Wert einer Southern-Aktie am 22.09.2026 auf 85.15 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +22.75 Prozent.

Der Börsenwert von Southern belief sich jüngst auf 98.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Southern Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten