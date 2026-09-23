Southern Aktie 971500 / US8425871071
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Southern von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren Southern-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Southern-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Southern-Papier letztlich bei 69.37 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Southern-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.442 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122.75 USD, da sich der Wert einer Southern-Aktie am 22.09.2026 auf 85.15 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +22.75 Prozent.
Der Börsenwert von Southern belief sich jüngst auf 98.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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