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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Southern-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Southern-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Southern-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Southern-Aktie an diesem Tag bei 91.14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.972 Southern-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 1’027.54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 93.65 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2.75 Prozent zugenommen.
Southern wurde am Markt mit 106.99 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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Analysen zu Southern Co.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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