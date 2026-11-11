S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Southern-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Southern-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Southern-Aktie an diesem Tag bei 91.14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.972 Southern-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 1’027.54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 93.65 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2.75 Prozent zugenommen.

Southern wurde am Markt mit 106.99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch