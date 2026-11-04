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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Southern-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Southern-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Southern-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Southern-Anteile an diesem Tag 50.11 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Southern-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.996 Southern-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 93.75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 187.09 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87.09 Prozent angewachsen.
Southern wurde am Markt mit 108.91 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Southern Co.
Analysen zu Southern Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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