S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Southern-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Southern-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Southern-Anteile an diesem Tag 50.11 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Southern-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.996 Southern-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 93.75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 187.09 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87.09 Prozent angewachsen.

Southern wurde am Markt mit 108.91 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch