S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Southern von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 30.09.2021 wurde die Southern-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Southern-Papier an diesem Tag 61.97 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 16.137 Southern-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’346.62 USD, da sich der Wert eines Southern-Papiers am 29.09.2026 auf 83.45 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34.66 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Southern belief sich zuletzt auf 94.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch