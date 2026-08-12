Southern Aktie 971500 / US8425871071
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12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southern-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Southern-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Southern-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 52.35 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Southern-Aktie investiert, befänden sich nun 1.910 Southern-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (91.92 USD), wäre das Investment nun 175.59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 75.59 Prozent.
Southern war somit zuletzt am Markt 105.22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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