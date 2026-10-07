S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southern von vor 10 Jahren abgeworfen

Southern-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 49.16 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Southern-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 203.417 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 85.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’379.98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73.80 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Southern belief sich zuletzt auf 96.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch