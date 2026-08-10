S&P 500-Papier Skyworks Solutions-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Skyworks Solutions von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Skyworks Solutions-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Skyworks Solutions-Papier an diesem Tag 184.82 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.541 Skyworks Solutions-Anteilen. Die gehaltenen Skyworks Solutions-Aktien wären am 07.08.2026 38.21 USD wert, da der Schlussstand 70.62 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 61.79 Prozent eingebüsst.

Zuletzt verbuchte Skyworks Solutions einen Börsenwert von 10.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch