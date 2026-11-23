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|Rentabler Skyworks Solutions-Einstieg?
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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Skyworks Solutions-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Skyworks Solutions von vor 3 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in Skyworks Solutions eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 22.11.2023 wurde das Skyworks Solutions-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 94.27 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Skyworks Solutions-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.061 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 78.40 USD, da sich der Wert eines Skyworks Solutions-Papiers am 20.11.2026 auf 73.91 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 21.60 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Skyworks Solutions bezifferte sich zuletzt auf 17.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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