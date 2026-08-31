S&P 500-Papier Skyworks Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte eine Skyworks Solutions-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Skyworks Solutions-Papier statt. Diesen Tag beendete die Skyworks Solutions-Aktie bei 108.74 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.920 Skyworks Solutions-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 60.50 USD, da sich der Wert einer Skyworks Solutions-Aktie am 28.08.2026 auf 65.79 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 39.50 Prozent verkleinert.

Am Markt war Skyworks Solutions jüngst 9.91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch