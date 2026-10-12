S&P 500-Papier Skyworks Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Skyworks Solutions von vor 10 Jahren verloren

Am 12.10.2016 wurde das Skyworks Solutions-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Skyworks Solutions-Papier bei 78.82 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.269 Skyworks Solutions-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 76.35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96.87 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3.13 Prozent abgenommen.

Skyworks Solutions wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17.90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch