Skyworks Solutions Aktie 1437573 / US83088M1027
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Skyworks Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Skyworks Solutions-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Skyworks Solutions-Investment verdienen können.
Die Skyworks Solutions-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 75.32 USD. Bei einem Skyworks Solutions-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.277 Skyworks Solutions-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 79.70 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’058.15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.82 Prozent gesteigert.
Skyworks Solutions markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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