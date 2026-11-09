S&P 500-Papier Skyworks Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Skyworks Solutions von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Skyworks Solutions-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Skyworks Solutions-Aktie an diesem Tag 77.66 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die Skyworks Solutions-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12.877 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 82.19 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’058.33 USD wert. Damit wäre die Investition um 5.83 Prozent gestiegen.

Skyworks Solutions markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch