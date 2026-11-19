Vor 1 Jahr wurde das Simon Property Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Simon Property Group-Papier bei 180.13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.555 Simon Property Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Simon Property Group-Aktie auf 231.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128.45 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28.45 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Simon Property Group eine Marktkapitalisierung von 74.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch