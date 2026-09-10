S&P 500-Papier Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Simon Property Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Simon Property Group-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Simon Property Group-Papier bei 127.90 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 78.186 Simon Property Group-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 15’991.40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 204.53 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 59.91 Prozent.

Simon Property Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 68.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch