S&P 500-Papier Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Simon Property Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Simon Property Group-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 211.90 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47.192 Simon Property Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’532.33 USD, da sich der Wert eines Simon Property Group-Anteils am 19.08.2026 auf 223.18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.32 Prozent vermehrt.

Am Markt war Simon Property Group jüngst 71.34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch