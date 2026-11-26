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|Simon Property Group-Investition im Blick
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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Simon Property Group von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Simon Property Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde die Simon Property Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 120.84 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Simon Property Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.275 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’936.28 USD, da sich der Wert eines Simon Property Group-Anteils am 25.11.2026 auf 233.98 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 93.63 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Simon Property Group belief sich zuletzt auf 74.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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