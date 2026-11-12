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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ServiceNow von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in ServiceNow-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem ServiceNow-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 126.95 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ServiceNow-Aktie investiert, befänden sich nun 7.877 ServiceNow-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 809.44 USD, da sich der Wert einer ServiceNow-Aktie am 11.11.2026 auf 102.76 USD belief. Mit einer Performance von -19.06 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte ServiceNow einen Börsenwert von 103.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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