Vor 10 Jahren wurde das ServiceNow-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 17.55 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die ServiceNow-Aktie investiert, befänden sich nun 5.699 ServiceNow-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 92.16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 525.19 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 425.19 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für ServiceNow eine Börsenbewertung in Höhe von 95.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch