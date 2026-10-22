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22.10.2026 16:02:20
S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ServiceNow-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen ServiceNow-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ServiceNow-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das ServiceNow-Papier an diesem Tag 137.33 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die ServiceNow-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.282 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (153.12 USD), wäre die Investition nun 1’114.98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11.50 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von ServiceNow bezifferte sich zuletzt auf 154.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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