S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ServiceNow-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das ServiceNow-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 115.92 USD. Bei einem ServiceNow-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 86.269 ServiceNow-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 139.82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’062.18 USD wert. Mit einer Performance von +20.62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte ServiceNow einen Börsenwert von 146.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch