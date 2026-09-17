Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 0.6%  SPI 19’695 0.7%  Dow 51’824 0.7%  DAX 25’717 0.7%  Euro 0.9462 -0.1%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’366 2.4%  Bitcoin 63’244 0.6%  Dollar 0.8245 -0.2%  Öl 103.3 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Helvetia Baloise46664220Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Bilfinger-Aktie bricht über 20 Prozent ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt
UBS-Aktie fester: Ausgiebiger Argumente-Austausch im Ständerat zu Eigenmittelregeln - Kelleher: Können mit WAK-S-Vorschlag leben
Bayer-Aktie legt zu: Zulassungserfolg für Nierenmedikament Kerendia
MindMaze-Aktie legt zu: Biotechunternehmen plant neue Neurorehabilitationslösung
Suche...

ServiceNow Aktie 18868154 / US81762P1021

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnendes ServiceNow-Investment? 17.09.2026 16:02:20

S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ServiceNow-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in ServiceNow eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

ServiceNow
115.15 CHF 0.40%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurde das ServiceNow-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 115.92 USD. Bei einem ServiceNow-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 86.269 ServiceNow-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 139.82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’062.18 USD wert. Mit einer Performance von +20.62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte ServiceNow einen Börsenwert von 146.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ServiceNow Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten