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ServiceNow Aktie 18868154 / US81762P1021

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ServiceNow-Investment im Blick 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ServiceNow-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen ServiceNow-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

ServiceNow
116.42 CHF 4.19%
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem ServiceNow-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 15.83 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die ServiceNow-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 63.171 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.09.2026 8’465.57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 134.01 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 746.56 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von ServiceNow betrug jüngst 134.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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