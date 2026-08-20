S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ServiceNow von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das ServiceNow-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 108.30 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die ServiceNow-Aktie investierten, hätten nun 9.234 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 127.20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’174.52 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 17.45 Prozent vermehrt.

Am Markt war ServiceNow jüngst 123.48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch