ServiceNow Aktie 18868154 / US81762P1021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: Hätte sich ein Investment in ServiceNow vor 5 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?
Das wäre der Verlust bei einem frühen ServiceNow-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ServiceNow-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das ServiceNow-Papier bei 126.48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 79.064 ServiceNow-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’946.24 USD, da sich der Wert eines ServiceNow-Anteils am 26.08.2026 auf 125.80 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 0.54 Prozent.
Der ServiceNow-Wert an der Börse wurde auf 131.32 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu ServiceNow Inc
|
27.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse New York: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
27.08.26
|S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: Hätte sich ein Investment in ServiceNow vor 5 Jahren inzwischen bezahlt gemacht? (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in New York: Zum Start Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.ch)
|
20.08.26
|S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ServiceNow von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Handel in New York: S&P 500 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu ServiceNow Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
ServiceNow am 27.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.