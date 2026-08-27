S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: Hätte sich ein Investment in ServiceNow vor 5 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ServiceNow-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das ServiceNow-Papier bei 126.48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 79.064 ServiceNow-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’946.24 USD, da sich der Wert eines ServiceNow-Anteils am 26.08.2026 auf 125.80 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 0.54 Prozent.

Der ServiceNow-Wert an der Börse wurde auf 131.32 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch