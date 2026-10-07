Sempra Aktie 837438 / US8168511090
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Sempra-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sempra von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Sempra-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Sempra-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 67.13 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14.896 Sempra-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 1’191.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79.97 USD belief. Mit einer Performance von +19.13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Sempra eine Börsenbewertung in Höhe von 50.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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