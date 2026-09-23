Sempra Aktie 837438 / US8168511090
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Sempra-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sempra-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Sempra-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Sempra-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 54.96 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 181.967 Sempra-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’735.69 USD, da sich der Wert einer Sempra-Aktie am 22.09.2026 auf 80.98 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47.36 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Sempra zuletzt 52.95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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