Vor 10 Jahren wurde das Sempra-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 49.91 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Sempra-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20.036 Sempra-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Sempra-Aktie auf 77.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’553.00 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 55.30 Prozent.

Sempra wurde jüngst mit einem Börsenwert von 51.36 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch