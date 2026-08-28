S&P 500-Papier Schlumberger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schlumberger von vor 3 Jahren angefallen

Das Schlumberger-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 57.83 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 17.292 Schlumberger-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 951.24 USD, da sich der Wert eines Schlumberger-Papiers am 27.08.2026 auf 55.01 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 4.88 Prozent.

Schlumberger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 79.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch