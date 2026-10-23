S&P 500-Papier Schlumberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schlumberger-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Schlumberger-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 58.84 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Schlumberger-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.700 Schlumberger-Anteilen. Die gehaltenen Schlumberger-Aktien wären am 22.10.2026 84.21 USD wert, da der Schlussstand 49.55 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 15.79 Prozent.

Alle Schlumberger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 75.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch