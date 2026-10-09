S&P 500-Papier Schlumberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlumberger von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Schlumberger-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Schlumberger-Papier bei 81.31 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Schlumberger-Aktie investierten, hätten nun 12.299 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 48.98 USD gerechnet, wäre die Investition nun 602.39 USD wert. Das entspricht einem Minus von 39.76 Prozent.

Insgesamt war Schlumberger zuletzt 70.99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch