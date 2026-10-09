Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnender Schlumberger-Einstieg?
|
09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Schlumberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlumberger von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Schlumberger-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Schlumberger-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Schlumberger-Papier bei 81.31 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Schlumberger-Aktie investierten, hätten nun 12.299 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 48.98 USD gerechnet, wäre die Investition nun 602.39 USD wert. Das entspricht einem Minus von 39.76 Prozent.
Insgesamt war Schlumberger zuletzt 70.99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schlumberger N.V. (Ltd.)
|
09.10.26
|S&P 500-Papier Schlumberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlumberger von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: Schlumberger mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schlumberger von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
25.09.26
|S&P 500-Titel Schlumberger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schlumberger von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
18.09.26
|S&P 500-Papier Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schlumberger-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlumberger-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Schlumberger N.V. (Ltd.)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliesslich mit Gewinnen -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.