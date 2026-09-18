Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schlumberger-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Schlumberger-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Schlumberger-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Schlumberger-Anteile an diesem Tag 34.74 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 28.785 Schlumberger-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Schlumberger-Papiers auf 52.08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’499.14 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 49.91 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Schlumberger einen Börsenwert von 77.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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