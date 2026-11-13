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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Papier Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schlumberger von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schlumberger-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Schlumberger-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 36.31 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Schlumberger-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.754 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Schlumberger-Aktie auf 50.91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140.21 USD wert. Mit einer Performance von +40.21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Schlumberger belief sich jüngst auf 75.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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