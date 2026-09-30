SBA Communications REIT Aktie 35380085 / US78410G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|SBA Communications REIT (A)-Performance
|
30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Papier SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SBA Communications REIT (A) von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen SBA Communications REIT (A)-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SBA Communications REIT (A)-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 193.35 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 51.720 SBA Communications REIT (A)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 162.81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’420.48 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 15.80 Prozent gleich.
SBA Communications REIT (A) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu SBA Communications REIT (A)
Analysen zu SBA Communications REIT (A)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX in Rot erwartet -- Nikkei beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Donnerstag mit Verlusten erwartet. An den Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag erneut positive Vorzeichen.