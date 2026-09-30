S&P 500-Papier SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SBA Communications REIT (A) von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SBA Communications REIT (A)-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 193.35 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 51.720 SBA Communications REIT (A)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 162.81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’420.48 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 15.80 Prozent gleich.

SBA Communications REIT (A) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch