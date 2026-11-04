S&P 500-Papier SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SBA Communications REIT (A) von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der SBA Communications REIT (A)-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das SBA Communications REIT (A)-Papier 227.09 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die SBA Communications REIT (A)-Aktie investiert hat, hat nun 4.404 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 813.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 184.69 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18.67 Prozent.

Alle SBA Communications REIT (A)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch