SBA Communications REIT Aktie 35380085 / US78410G1040
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SBA Communications REIT (A) von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in SBA Communications REIT (A) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 16.09.2021 wurde die SBA Communications REIT (A)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 355.43 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.281 SBA Communications REIT (A)-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51.53 USD, da sich der Wert eines SBA Communications REIT (A)-Anteils am 15.09.2026 auf 183.14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48.47 Prozent verringert.
SBA Communications REIT (A) wurde am Markt mit 19.40 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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