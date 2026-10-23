S&P 500-Papier Sandisk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sandisk-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das Sandisk-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 167.05 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5.986 Sandisk-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’548.22 USD, da sich der Wert eines Sandisk-Papiers am 22.10.2026 auf 1’260.93 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 654.82 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Sandisk belief sich zuletzt auf 199.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch