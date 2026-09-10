S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel hätten Anleger an einem S&P Global-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem S&P Global-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das S&P Global-Papier bei 450.24 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.222 S&P Global-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 92.92 USD, da sich der Wert eines S&P Global-Anteils am 09.09.2026 auf 418.36 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 7.08 Prozent.

S&P Global erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 126.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch