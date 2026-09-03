S&P Global Aktie 32303352 / US78409V1044
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel hätten Anleger an einem S&P Global-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in S&P Global-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades S&P Global-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der S&P Global-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 394.24 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die S&P Global-Aktie investierten, hätten nun 25.365 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 10’950.44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 431.71 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9.50 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von S&P Global belief sich zuletzt auf 129.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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