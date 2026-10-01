S&P Global Aktie 32303352 / US78409V1044
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte eine S&P Global-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in S&P Global eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das S&P Global-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 365.41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.274 S&P Global-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 107.95 USD, da sich der Wert einer S&P Global-Aktie am 30.09.2026 auf 394.47 USD belief. Mit einer Performance von +7.95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von S&P Global belief sich jüngst auf 115.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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